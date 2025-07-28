Прокуратура проводит проверку из-за задержки и отмены рейсов в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где задержаны и отменены 42 рейса. Причиной стал произошедший с утра сбой в информационной системе «Аэрофлота» (MOEX: AFLT).

Telegram-канал Baza передает, что часть пассажиров пробыли в аэропорту несколько часов, после чего решили уйти. Канал пишет, что очереди образовались даже на выходе из аэропорта. По данным «Аэрофлота», отменены рейсы в том числе в Минск, Санкт-Петербург и Сочи.

«Московской прокуратурой... организованы надзорные мероприятия. Вопрос соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок находится на контроле в транспортной прокуратуре»,— сказано в пресс-релизе ведомства.

С чем связан сбой и сколько времени может уйти на его устранение, «Аэрофлот» не уточнял. Авиакомпания предупредила, что возможны перебои в работе ее сервисов.