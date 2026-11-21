Основатель MiniMax потерял $11,6 млрд и перестал быть миллиардером
Основатель китайского разработчика искусственного интеллекта MiniMax Ян Цзюньцзе перестал быть миллиардером после потери $11,6 млрд за восемь месяцев. Forbes оценил его состояние в $959,5 млн против $12,6 млрд на пике.
С мартовского максимума акции MiniMax на Гонконгской бирже подешевели более чем на 90% и опустились ниже цены первичного размещения. Компания потеряла 432 млрд гонконгских долларов ($55 млрд) капитализации. Forbes связывает ее трудности с жесткой конкуренцией и неопределенными перспективами выхода на прибыль.
За первое полугодие 2026 года MiniMax получила $358 млн чистого убытка. При этом выручка выросла на 283,1% год к году, до $116,6 млн. Доля в MiniMax — основная часть капитала 37-летнего предпринимателя, который возглавляет совет директоров и занимает пост гендиректора компании.