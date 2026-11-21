За первое полугодие 2026 года MiniMax получила $358 млн чистого убытка. При этом выручка выросла на 283,1% год к году, до $116,6 млн. Доля в MiniMax — основная часть капитала 37-летнего предпринимателя, который возглавляет совет директоров и занимает пост гендиректора компании.