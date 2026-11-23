В Ново-Переделкино отреставрировали дачу книгопечатника Левенсона
В московском районе Ново-Переделкино завершилась реставрация дачи книгопечатника Александра Левенсона, сообщил в личном блоге Сергей Собянин. Дом в Чоботовском проезде имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Это единственная сохранившаяся деревянная постройка архитектора Федора Шехтеля.
Реставраторы обновили поверхность деревянных стен и паклю между бревнами сруба, восстановили кирпичный цоколь. Они также вернули первоначальную многоцветную роспись и отреставрировали фигуру птицы Сирин на шпиле башенки над главным входом. Работы проводили за счет частных средств и в соответствии с проектом, который согласовал департамент культурного наследия Москвы.
Внутри дома также провели реставрацию. Там откроется музей творчества Федора Шехтеля, для экспозиции уже подобрали мебель того времени, когда строилась дача. Вокруг здания благоустроили территорию: оформили парадную зону, обустроили прогулочные маршруты и места для спокойного отдыха.
Федор Шехтель построил дачу для Александра Левенсона в 1900 году. В проекте архитектор объединил древнерусские традиции с модерном. Позднее дом использовали под коммунальное жилье и административные помещения, а в 1990-е годы его частично отремонтировали.