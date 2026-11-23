Реставраторы обновили поверхность деревянных стен и паклю между бревнами сруба, восстановили кирпичный цоколь. Они также вернули первоначальную многоцветную роспись и отреставрировали фигуру птицы Сирин на шпиле башенки над главным входом. Работы проводили за счет частных средств и в соответствии с проектом, который согласовал департамент культурного наследия Москвы.