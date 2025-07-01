«Закрывай лавочку и уезжай в ЮАР»: почему Трамп грозится депортировать Маска

В конце июня возобновился конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Причиной стало голосование в Сенате по ключевому законопроекту президента о формировании бюджета. Бывший глава DOGE пристыдил проголосовавших «за» сенаторов и призвал создать новую партию. В ответ глава государства не исключил депортацию бывшего соратника, родившегося в ЮАР. Новый раунд выяснения отношений между Дональдом Трампом и Илоном Маском — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция Дональда Трампа и Илона Маска по случаю ухода последнего из администрации президента США

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Пресс-конференция Дональда Трампа и Илона Маска по случаю ухода последнего из администрации президента США

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

11 июня

Илон Маск в соцсети X написал, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе. «Они зашли слишком далеко»,— покаялся миллиардер.

Дональд Трамп в подкасте Pod Force One сказал, что разочаровался в бывшем соратнике, но не держит на него обид и допускает возможность примирения.

16 июня

Илон Маск в соцсети X раскритиковал финансовую политику США, предупредив о рисках дефолта. «Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом, и вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое»,— написал бизнесмен.

30 июня

Илон Маск в X снова раскритиковал «большой красивый» налогово-бюджетный законопроект Трампа, назвав его «долговым рабством». «Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране»,— написал бизнесмен. Он заявил, что проголосовавшим за него законодателям должно быть «очень стыдно» и что они проиграют праймериз в следующем году.

Маск призвал создать новую политическую партию, которая «будет действительно заботиться о людях», так как сейчас «очевидно, что мы живем в стране одной партии — партии свиньи».

1 июля

Дональд Трамп в Truth Social отметил, что Маск мог получить субсидий на Tesla «больше, чем кто-либо в истории», и без них миллиардеру пришлось бы «закрыть лавочку и вернуться в ЮАР». «Наша страна сэкономила бы целое состояние»,— подытожил президент США.

Позднее Трамп в разговоре с журналистами допустил, что может депортировать Маска из США. Он также предупредил, что может натравить DOGE (Департамент эффективности правительства) на своего бывшего главу, который может «вернуться и съесть Маска».

Илон Маск ответил, что «желание обострить ситуацию заманчиво», но он от этого воздержится.

Акции Tesla упали на 7,7% на фоне нового спора Маска и Трампа.

О предыдущей перепалке Дональда Трампа и Илона Маска читайте в хронологии конфликта от «Ъ».