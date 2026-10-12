Два аэропорта Москвы ввели ограничения на полеты
13.10.2026, 01:19
В московских аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты. Авиагавани временно обслуживают авиарейсы по согласованию «с соответствующими органами», сообщает Росавиация.
Мера связана с обеспечением безопасности. Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, летевших в сторону Москвы. Всего за 12 декабря над Московским регионом был уничтожен 41 беспилотник.