Акции Tesla упали после нового спора Маска и Трампа

Акции производителя электромобилей Tesla после открытия торгов на бирже NASDAQ упали на 7,7% после нового конфликта между владельцем компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.

К 17:19 мск акции Tesla замедлили падение и торгуются на уровне $305,7 (-3,76%). Bloomberg пишет, что стоимость бумаг снижалась пять дней подряд.

В конце июня Илон Маск вновь раскритиковал законопроект о налогах, который предполагает в том числе отмену субсидий на покупку электромобилей. Владелец Tesla в том числе пообещал создать в США новую партию, если документ будет принят. Дональд Трамп утром 1 июля заявил, что Илон Маск, «возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории». Он также пригрозил проверить целесообразность финансирования производства электромобилей в США.