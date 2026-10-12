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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Мир

Трамп: для завершения конфликта необходима встреча Путина и Зеленского

13.10.2026, 01:44
Президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования украинского конфликта необходимо провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Все, что я знаю, это то, что Зеленский и Путин должны встретиться, чтобы положить конец этой глупой войне… Я считаю, что они хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать»,— сказал господин Трамп в разговоре с журналистами.
По словам американского президента, он видит больше заинтересованности в решении конфликта у Владимира Путина, чем у украинской стороны.