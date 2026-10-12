Помеха сплава
Экспортеры стальных заготовок повышают цены из-за перестройки логистики
13.10.2026, 01:45
Поставщики стальных полуфабрикатов повышают цены на турецком рынке в связи с увеличением расходов на логистику из-за прекращения поставок через Черное море. Но импортеры считают текущие предложения завышенными, осложняет экспорт перегруженность портов на Балтике и конкуренция с зерновыми грузами. Сокращение отгрузок несет риски избытка предложения на внутреннем рынке, считают аналитики.
Цены на российские стальные заготовки в Турции с поставкой в ноябре на неделе к 9 октября выросли на $15, до $530–535 за тонну с учетом фрахта (CFR), сказано в обзоре BigMint. Заготовки с доставкой до заводов в Измире и Мармаре предлагались по $545–550 за тонну.
Металлурги закладывают в цены рост издержек, связанный с переориентацией поставок на Балтику в условиях сохраняющихся проблем для судоходства на Черном море, следует из обзора аналитиков. Продавцы практически полностью отказываются от базиса FOB Новороссийск и переходят на продажи на условиях CFR Турция, Ближний Восток, Северная Африка и Азия, отмечают в GMK.
Но, сказано в обзоре BigMint, экспорт на Северо-Западе осложняется перегруженностью балтийских портов и конкуренцией с сельскохозяйственными грузами. После вывода из строя терминалов на Черном море зерно было помещено в третью категорию очередности на железнодорожном транспорте (см. “Ъ” от 5 октября). В GMK также указывают, что получение зерновыми грузами приоритета на железной дороге и скидок на фрахт усложняет перевалку стальной продукции в портах РФ.
Турецкие покупатели считают предложенные цены российских стальных заготовок высокими, называя более приемлемым уровень в $520–525 за тонну (CFR), отмечают в BigMint. По данным GMK, к концу сентября из-за замедления торговли арматурой заводы в Турции на время приостановили закупки сырья. “Ъ” направил вопросы в основные металлургические компании.
13,8 млн тонн
составил объем морского экспорта угля из России по итогам сентября 2026 года, согласно обзору SXcoal со ссылкой на данные Kpler
Россия — крупнейший экспортер стальных заготовок на турецкий рынок, но в августе 2026 года поставки в страну сократились на 76% год к году, до 18,8 тыс. тонн, приводит SteelOrbis данные Турецкого статистического института (TUIK). Это наименьший показатель среди основных поставщиков. Так, экспорт заготовок из Китая в Турцию в августе составил 107,9 тыс. тонн, из Омана — 85,5 тыс. тонн, из Пакистана — 27 тыс. тонн, из Индии — 20 тыс. тонн.
По итогам восьми месяцев Россия поставила в Турцию 935,3 тыс. тонн стальных заготовок, что на 45% больше, чем годом ранее. Второе место по отгрузкам на турецкий рынок занимает Китай, увеличивший экспорт на 53%, до 800,3 тыс. тонн, на третьем месте — Малайзия, сократившая поставки на 39%, до 426,4 тыс. тонн.
Директор информационно-аналитического агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) Михаил Голенков говорит, что цены на квадратную заготовку на условиях CFR Турция выросли как следствие ограничений поставок из РФ из-за усложнения логистики через Черное море и праздников в Китае. По оценкам MMI, объем экспорта квадратной заготовки через порты в августе снизился на 40% относительно июля из-за ограничений вывоза из черноморских портов. В сентябре, продолжает господин Голенков, отгрузки восстановились практически до июльских значений, но поставки осуществлялись только через порты Дальнего Востока и Балтики. Через Черное море отгрузок нет с августа, и в октябре их возобновление не ожидается, замечает эксперт. По словам Михаила Голенкова, поставщики теряют в доходности, так как фрахт из портов Балтики на $25–30 дороже, чем был в первой половине лета из портов Черного моря.
Выпадение российских объемов частично компенсируется ростом цен на турецком рынке, однако это практически полностью нивелируется удорожанием транспортных издержек, говорит ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. По его словам, такой дисбаланс на экспорте создает риски и для внутреннего российского рынка, так как объемы могут быть перенаправлены для местных покупателей.
Газета «Коммерсантъ» №189от 13.10.2026, стр. 9