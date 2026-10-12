Помеха сплава

Директор информационно-аналитического агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) Михаил Голенков говорит, что цены на квадратную заготовку на условиях CFR Турция выросли как следствие ограничений поставок из РФ из-за усложнения логистики через Черное море и праздников в Китае. По оценкам MMI, объем экспорта квадратной заготовки через порты в августе снизился на 40% относительно июля из-за ограничений вывоза из черноморских портов. В сентябре, продолжает господин Голенков, отгрузки восстановились практически до июльских значений, но поставки осуществлялись только через порты Дальнего Востока и Балтики. Через Черное море отгрузок нет с августа, и в октябре их возобновление не ожидается, замечает эксперт. По словам Михаила Голенкова, поставщики теряют в доходности, так как фрахт из портов Балтики на $25–30 дороже, чем был в первой половине лета из портов Черного моря.