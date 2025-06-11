Трамп не исключает примирения с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в бизнесмене Илоне Маске, с которым конфликтует с прошлого месяца. Господин Трамп при этом не исключил примирения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

В подкасте Pod Force One президент США заявил, что «не держит никаких обид». «Я был действительно удивлен тому, что это произошло... Всякое случается. Я ни в чем его не виню. Я был немного разочарован»,— считает Дональд Трамп (цитата по New York Post).

На вопрос о возможности примирения с предпринимателем он ответил: «Наверное, я бы мог».

Конфликт начался после того, как господин Маск покинул пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE). Он раскритиковал подписанный президентом проект бюджета, назвав его «отвратительной мерзостью». Господин Трамп в ответ заявил, что бизнесмен сошел с ума, и пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями миллиардера. Сегодня Илон Маск сообщил, что сожалеет о некоторых своих публикациях, посвященных президенту.

Подробности — в материале «Ъ» «Не милые бранятся».