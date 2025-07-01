Трамп не исключил депортацию Маска

Президент США Дональд Трамп сказал, что рассмотрит возможность депортации миллиардера Илона Маска из Соединенных Штатов. Основатель Tesla и SpaceX родился в ЮАР и получил американское гражданство в 2002 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

«Я не знаю»,— сказал Дональд Трамп на вопрос журналистов о возможной депортации Илона Маска (цитата по Bloomberg). Затем он добавил, что «нам придется посмотреть».

Публичный конфликт между Дональдом Трамом и Иланом Маском возобновился в конце июня. Миллиардер вновь раскритиковал законопроект о бюджете, который уже подписал президент. Он также пригрозил раскрыть имена республиканцев, которые перед выборами обещали снизить госрасходы, а теперь поддерживают законопроект. Дональд Трамп в свою очередь предложил проверить расходы миллиардера и заявил, что без государственных субсидий Илону Маску пришлось бы закрыть Tesla и вернуться в ЮАР.