Миллиардер Илон Маск призвал создать новую политическую партию в США, снова раскритиковав законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении госрасходов. Об этом он написал в соцсети Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск и президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Илон Маск и президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

«Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране»,— написал Илон Маск, назвав проект «долговым рабством».

По его словам, пришло время для новой партии, которая будет «действительно заботиться о людях».

Публичная ссора между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошла в начале июня. Тесное сотрудничество, которое длилось с начала президентской кампании господина Трампа, 4 июня прервал Илон Маск, раскритиковав проект бюджета США. Он назвал документ «отвратительным безобразием» и осудил всех, кто его поддержал. После чего президент предложил отменить все госконтракты с участием миллиардера. После конфликта господин Маск извинился перед президентом США сказав, что некоторые его высказывания зашли «слишком далеко».

Хроника конфликта — в материале «Ъ».