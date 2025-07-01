Маск ответил Трампу на слова о возможной депортации

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможной депортации из-за полученных им государственных субсидий.

Господин Трамп допустил, что департамент государственной эффективности правительства (DOGE), связанный с проверкой эффективного использования государственных ресурсов, может инициировать проверку бизнесмена. Кроме того, глава США не исключил рассмотрение вопроса о возвращении Маска на родину — в ЮАР.

В ответ на эти высказывания Илон Маск опубликовал в социальной сети X запись: «Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал предприниматель, демонстрируя желание не разжигать конфликт.

Конфликт между двумя фигурами разгорелся после критики Маском так называемого «большого прекрасного законопроекта» Трампа, предусматривающего увеличение потолка государственного долга США на $5 трлн. По мнению президента, Маск «расстроен» из-за утраты мандата на производство электромобилей и «может потерять гораздо больше». Трамп подчеркнул, что без госсубсидий Маску придется вернуться обратно в Южную Африку.