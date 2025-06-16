Маск: США рискуют обанкротиться при текущей финансовой политике

Американский миллиардер Илон Маск предупредил о рисках дефолта США, если страна не изменит свою финансовую политику. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X, комментируя данные об уровне государственного долга страны и расходах на его обслуживание.

Маск сослался на публикацию аккаунта Wall Street Mav, где отмечается, что около 25% налоговых поступлений федерального бюджета США уходит на выплату процентов по госдолгу. По последним данным, госдолг достиг $37 трлн, в то время как годовые доходы бюджета составляют около $5 трлн. К посту прилагался график, демонстрирующий рост национального долга с 1960-х годов до 2025 года. На графике видно, что особенно быстрый рост начался с начала 2000-х годов, и в январе 2025 года лимит госдолга был увеличен с $36,1 трлн.

«Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом, и вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое»,— написал бизнесмен.

Ранее Маск уже высказывался о рисках финансовой нестабильности США, в том числе во время президентской кампании, где поддерживал Дональда Трампа.