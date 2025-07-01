Трамп предрек Маску закрытие бизнеса и возвращение в ЮАР

Президент США Дональд Трамп продолжил заочный спор с предпринимателем Илоном Маском о своем законопроекте о налоговых льготах. Ранее бизнесмен неоднократно критиковал документ — по данным источников СМИ, из-за того, что ему не удалось добиться внесения в него субсидий для электромобилей. В конце июня сенат США одобрил президентский законопроект. После этого бизнесмен призвал создать в стране новую политическую партию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Илон Маск

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

«Электромобили — это хорошо, но не стоит всех заставлять их покупать, — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. — Илон может получать больше субсидий, чем кто-либо в истории. И без субсидий ему пришлось бы прикрыть лавочку и вернуться в ЮАР». Президент добавил, что без ракет Илона Маска и электромобилей «наша страна сэкономила бы целое состояние».

Также господин Трамп высказал идею, чтобы Департамент эффективности правительства (DOGE), где ранее работал господин Маск, серьезно рассмотрел вопрос о субсидиях.