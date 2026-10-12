Балкеры не вывозят
Россия сократила морской экспорт угля в сентябре на 17%
13.10.2026, 01:45
Приостановка поставок через порты Черного моря и слабый спрос в Азии привели к снижению морского угольного экспорта из России в сентябре на 17% к августу. Сокращение отгрузок фиксируется по всем ключевым направлениям, включая Китай и Индию. Восстановление отгрузок будет зависеть от переориентации экспорта через порты Северо-Запада и пограничные переходы.
Морской экспорт угля из России в сентябре 2026 года сократился на 17,4% по сравнению с августом и на 4,2% в годовом исчислении, до 13,8 млн тонн, говорится в обзоре SXcoal со ссылкой на данные Kpler. Согласно оценкам аналитиков, это минимальное значение с марта.
Самое резкое падение в месячном выражении — на 50,3%, до 1,78 млн тонн,— показали поставки в Индию. Год к году экспорт в страну снизился на 28,5%. Поставки на ключевой рынок — Китай — в сентябре сократились на 15,2% к предыдущему месяцу и увеличились на 11% год к году, до 5,93 млн тонн. Экспорт в Южную Корею упал на 25,8% к августу и на 25,6% к сентябрю 2025 года, до 1,78 млн тонн, в Турцию — на 29,9% и на 49,4% соответственно, до 1,18 млн тонн. Единственным крупным направлением, показавшим рост, стал Вьетнам, куда поставлено 976,4 тыс. тонн угля — на 25,04% больше, чем в августе, и на 67,34% больше, чем годом ранее.
При этом по итогам девяти месяцев 2026 года показатели морского экспорта угля из России остаются в положительной зоне: отгрузки увеличились на 7,25%, до 135,86 млн тонн. Доля Китая в структуре поставок составила 34%. В угледобывающих компаниях не ответили на вопросы “Ъ”.
14,6 миллиона тонн
составил экспорт стальных полуфабрикатов из России в 2026 году, согласно ЦЭП Газпромбанка
Руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов связывает снижение отгрузок во многом с проблемами логистики в Черноморском бассейне. Российские экспортеры традиционно использовали порты Черного моря для поставок в Турцию и Индию, и фактическое прекращение экспорта по Азово-Черноморской акватории привело к перенаправлению объемов в северо-западные порты. Это, в свою очередь, ограничило транзит казахстанского угля из-за приоритетной отгрузки по железной дороге зерна и прочих грузов в адрес портов Северо-Запада, продолжает эксперт.
Увеличение экспорта во Вьетнам, замечает господин Красноженов, демонстрирует успешность российских экспортеров в освоении новых рынков.
Что касается Южной Кореи, то за январь—август наблюдался рост поставок на 34,4% год к году, и в сентябре процесс пополнения зимних запасов мог начать замедляться, считает он.
В Центре ценовых индексов также считают главной причиной снижения угольного экспорта сложности с вывозом через порты Азово-Черноморского бассейна и полагают, что восстановление объемов до прежних уровней будет зависеть от возможностей переориентации экспорта через порты Балтики и пограничные переходы. А партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что основной фактор падения поставок в большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона — межсезонье, на которое накладываются восстановление собственной добычи в КНР и стабилизация импорта из Индонезии и Монголии.
Сентябрьский спад связан с сочетанием осторожных закупок на азиатских рынках, дорогой логистики и черноморских ограничений, констатирует младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков. По его словам, китайские покупатели сократили закупки на спот-рынке накануне праздников, а индийские импортеры, по всей видимости, взяли паузу в ожидании более низких цен. Как полагает эксперт, в ближайшие месяцы экспорт энергетического угля может поддержать необходимость пополнения запасов перед зимним пиком потребления в Китае, Японии и Корее, а коксующегося — активизация спроса со стороны индийских металлургов после сезона дождей.
Газета «Коммерсантъ» №189от 13.10.2026, стр. 9