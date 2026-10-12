Балкеры не вывозят

Самое резкое падение в месячном выражении — на 50,3%, до 1,78 млн тонн,— показали поставки в Индию. Год к году экспорт в страну снизился на 28,5%. Поставки на ключевой рынок — Китай — в сентябре сократились на 15,2% к предыдущему месяцу и увеличились на 11% год к году, до 5,93 млн тонн. Экспорт в Южную Корею упал на 25,8% к августу и на 25,6% к сентябрю 2025 года, до 1,78 млн тонн, в Турцию — на 29,9% и на 49,4% соответственно, до 1,18 млн тонн. Единственным крупным направлением, показавшим рост, стал Вьетнам, куда поставлено 976,4 тыс. тонн угля — на 25,04% больше, чем в августе, и на 67,34% больше, чем годом ранее.