Главные новости за неделю 2–8 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Крупный пожар на лакокрасочном предприятии «Пигмент» в Янино-1 случился днем 2 июня. Горели два ангара площадью 800 кв. м. Возгоранию присвоили повышенный ранг №2. К тушению возгорания привлекали более 50 специалистов и пожарный поезд Октябрьской железной дороги, где находилось более 180 тонн воды и свыше 2,5 тонн пенообразователя. В результате происшествия никто не пострадал.

Петербургский СКА объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Романом Ротенбергом в связи с неудовлетворительными результатами по итогам сезона. Соответствующее решение было принято 2 июня в ходе заседания совета директоров. Новым тренером армейцев назначили экс-наставника нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова. Позднее он дал свою первую пресс-конференцию в новом качестве.

Представители дочерней структуры одного из крупнейших строительных холдингов КНР, China Energy Engineering Corporation (Energy China) предложили запустить в Ленобласти собственное производство для машиностроительной отрасли. Они выразили готовность адаптировать свои технические решения под нормы российского законодательства, предложить высокую скорость и качество строительства.

Смольный намерен с 1 июля запретить осуществление разносной торговли в ряде зон на территории Санкт-Петербурга. Так, в случае подписания документа уличные торговцы не смогут работать в радиусе 100 метров от входа (выхода) в вестибюль станции метрополитена. На публикацию постановления губернатора Александра Беглова на странице антикоррупционной экспертизы обратил внимание «Ъ-СПб». Официально оно еще не принято.

Во вторник, 3 июля, в результате пожара в находящемся на ремонте бывшем доходном доме Смирнова на набережной Обводного канала, д. 183 погибли два человека. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек, в том числе одного ребенка. В трехкомнатной квартире общей площадью 130 кв. м обгорела обстановка на площади 45 кв. м, а также происходило горение строительных лесов на фасаде жилого здания на площади 65 кв. м. По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело.

Таганский районный суд Москвы запретил деятельность издателя компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей», компании «Леста». Активы организации обращаются в доход России. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в полном объеме. Запрещена деятельность ООО «Леста» и ООО «Леста геймс эдженси», ООО «Леста геймс Москва». Издатель онлайн-игр далее будет внесен в перечень террористов и экстремистов. В компании рассказали «Ъ-СПб» о том, что будет с ее новым офисом на Херсонской улице в Петербурге.

СКР возбудил уголовное дело в отношении водителя автомобиля Rolls-Royce, сбившего байкера на Harley-Davidson на юго-западе Петербурга. Дело расследуется по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Медэкспертиза показала, что полученные мотоциклистом травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью — мужчина был госпитализирован и перенес несколько операций. Виновника аварии отправили под стражу. Подробности — в материале «Ъ-СПб».

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении одобрили инициативу о введении выплат беременным студенткам. Губернатор Александр Беглов выступил с предложением установить размер единовременной выплаты на уровне 100 тыс. рублей. Получить ее смогут студентки очных программ обучения. В то же время депутат ЗакСа Алексей Зинчук предложил установить минимальный возраст для таких выплат.

Гендиректором ОАО «Санаторий "Сестрорецкий курорт"», который входит в «Группу ЛСР» с лета 2021 года, стал экс-председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский. Он сменил на этом посту Игоря Липовецкого. По словам господина Чайковского, его задача на новом месте работы — запустить все объекты санатория к следующему туристическому сезону весной 2026 года.

Смольнинский районный суд Петербурга на 10 суток арестовал городского активиста Ярослава Кострова. Речь идет о статье «Мелкое хулиганство» (20.1 КоАП РФ). Решение об аресте было вынесено в среду, 4 июня. Как следует из протокола, 22 мая господин Костров повздорил с посетителями теннисного корта в Овсянниковском саду — «вел себя неадекватно, кричал, выражался грубой, нецензурной бранью и размахивал руками».

Скончался один из основателей группы «Аквариум» Анатолий «Джордж» Гуницкий. Он умер 5 июня на 72-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил лидер коллектива Борис Гребенщиков (признан иностранным агентом). Прощание с музыкантом состоится 11 июня. При этом его уход стал не единственной в тот день потерей. В возрасте 50 лет также ушел из жизни актер «Убойной силы» и «Бандитского Петербурга» Константин Шелестун.

Экс-главу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца назначили временно исполняющим обязанности директора государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга». Он вступил в должность с 5 июня. Господин Лисовец прежде был заместителем директора этой организации.

Сеть «Магнит» ведет переговоры о продаже своих гипермаркетов. Компания в дальнейшем намерена сосредоточиться на развитии малых форматов — магазинов у дома и ультрамалых торговых точек. По данным «Ъ», основным претендентом на эти торговые площади на данный момент считается основанная в Петербурге сеть «Лента». О том, что «Лента», в свою очередь, рассматривает возможность приобретения гипермаркетов «Магнит», рассказал источник «Ъ» на розничном рынке.

Группа «Эталон» продала бизнес-центр по адресу Богатырский проспект, 2, сохранив за собой право аренды. Площадь БЦ класса В составляет 10,1 тыс. кв. м (арендопригодная — 8,1 тыс. кв. м). Согласно данным Росреестра, переход права собственности был зарегистрирован в конце 2024 года. Здание приобрело ООО «Смит» Натальи Кузнецовой.

В Петербурге задержали несовершеннолетнего подростка, обвиняемого в поджоге автомобиля полиции на Захарьевской улице. Как предполагают в ГСУ СКР по Петербургу, 15-летний юноша поджег транспортное средство с определенной серией номеров, получив задание от неустановленных лиц. В припаркованном авто якобы было взрывное устройство. Фигурант разлил жидкость для розжига на капот машины и осуществил поджог. Суд отправил его под стражу.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу 8 июня начало доследственную проверку после инцидента в детской больнице на улице Чапыгина. Ранее в полицию поступила информация, что в отношении 11-летней девочки, находящейся на лечении в специализированном медучреждении, были совершены противоправные действия сексуального характера. Делом заинтересовался центральный аппарат ведомства. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по итогам доследственной проверки.