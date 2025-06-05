В Петербурге на 51-м году жизни скончался актер театра и кино Константин Шелестун

Актер театра и кино Константин Шелестун скончался 4 июня в возрасте 50 лет. Об этом 5 июня сообщил Небольшой драматический театр (НДТ), которому артист был предан всю жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Небольшого драматического театра Константин Шелестун, скончавшийся в возрасте 50 лет

Фото: Небольшой драматический театр Актер Небольшого драматического театра Константин Шелестун, скончавшийся в возрасте 50 лет

Фото: Небольшой драматический театр

Господин Шелестун — выпускник Петербургской государственной академии театрального искусства. После выпуска его пригласил в НДТ режиссер Лев Эренбург. Первой работой актера стала роль Бубнова в спектакле «На дне».

«Много лет Константин Шелестун вел педагогическую деятельность, являясь педагогом мастерской Льва Эренбурга в РГИСИ. Выучил несколько поколений актеров, выходя со многими из них на сцену в спектаклях НДТ»,— говорится в сообщении.

В кино господин Шелестун играл второстепенные, но запоминающиеся роли. Он снялся в «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе» и «Бандитском Петербурге». О месте и дате прощания сообщат позднее.

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Андрей Маркелов