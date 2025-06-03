Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек при пожаре на Обводном

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в доме № 183 по Обводному каналу. Оно открыто по статье о причинении смерти по неосторожности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в бывшем доходном доме Я.Я.Смирнова на набережной Обводного канала

Фото: Семен Абруков Пожар в бывшем доходном доме Я.Я.Смирнова на набережной Обводного канала

Фото: Семен Абруков

Как сообщили в ГСУ СКР по городу, дело возбуждено следственным отделом по Адмиралтейскому району. Сотрудники ведомства работают на месте пожара, который уже потушили. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

На месте возгорания обнаружили двух погибших. Спасатели эвакуировали 15 человек. Ликвидацию пожара объявили в 16:55, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева