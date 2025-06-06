Торговая сеть «Лента» рассматривает возможность покупки гипермаркетов «Магнита»

Сеть «Магнит» ведет переговоры о продаже своих гипермаркетов. Компания в дальнейшем намерена сосредоточиться на развитии малых форматов — магазинов у дома и ультрамалых торговых точек. По данным «Ъ», основным претендентом на эти торговые площади на данный момент считается основанная в Петербурге сеть «Лента».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что «Лента», в свою очередь, рассматривает возможность приобретения гипермаркетов «Магнит», рассказал источник «Ъ» на розничном рынке. Еще два собеседника издания называют логичным для «Магнита» продажу гипермаркетов. При этом в обеих торговых сетях данную информацию не комментируют.

Подробности и детали возможной сделки не уточняются. В случае продажи всех крупноформатных магазинов (251 гипермаркет и 195 супермаркетов) ее сумма составить около 100 млрд рублей. Ранее сеть «Магнит» заявляла о планах увеличить число магазинов формата «у дома» и ультрамалых магазинов «Заряд от Магнита».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Магнит" мельчает».

Андрей Цедрик