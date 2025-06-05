Следствие настаивает на убийстве

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование по делу ДТП с участием Rolls-Royce в Петербурге. Постановление о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство отменила прокуратура. Во время инцидента бизнесмен-водитель проехал по мотоциклисту, нанеся ему серьезные травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ДТП случилось 31 мая на Петергофском шоссе Санкт-Петербурга. 37-летний водитель Rolls-Royce Cullinan нарушил правила при развороте на трассе и сбил 35-летнего мотоциклиста, а затем наехал на байкера сначала передними колесами, а затем задними. Последний получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Скорую помощь вызвали другие автомобилисты. Водитель элитной иномарки же снял со своего автомобиля регистрационные номера и скрылся с места аварии, сообщали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Как уточнили в объединенной пресс-службе городских судов, водителем иномарки оказался Сергей Сосорев. Он развивает с партнерами бизнес с кальянными Hookah и Tangiers Lounge по всей России и в других странах. Также он управляет недвижимостью и сдает в аренду номера и апартаменты на набережной Обводного канала. Ранее Сосорева лишали водительских прав за выезд на встречную полосу на Петергофском шоссе за рулем автомобиля Bently. После он, еще не вернув себе права, за рулем Porsche был пойман сотрудниками ГАИ и оштрафован за управление автомобилем без прав. По данным издания «Фонтанка», 37-летний бизнесмен вновь получил права в 2024 году и с тех пор привлекался к ответственности 41 раз за нарушение ПДД.

Полиция 2 июня возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 264 УК РФ) — то есть разворот через двойную сплошную и перекрытие дороги другим водителям. Следственный комитет же назвал ДТП покушением на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и посчитал, что у водителя Rolls-Royce внезапно возникло «неприязненное отношение» к байкеру, но убить его не получилось. Постановление СКР отменили в прокуратуре Красносельского района Санкт-Петербурга, так как надзор счел, что водитель не имел умысла на убийство. Полиция все же настаивала, что мужчина хотел принести телесные повреждения байкеру, «используя свой Rolls-Royce в качестве оружия», и умышленно переехал его колесами машины, и квалифицировала действия как ст. 111 УК РФ.

3 и 4 июня Сергею Сосореву предъявили обвинение в нарушении ПДД с тяжкими последствиями (ст. 264 УК РФ) и умышленном причинении вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Суд отправил его в СИЗО, сославшись на риск побега за границу, чтобы избежать наказания. В суде бизнесмен обратился к прессе и заявил, что нашел контакт пострадавшего мотоциклиста, извинился перед его близкими и возместил ему ущерб, извинился он и перед общественностью, а аварию связал со своей невнимательностью. Дело рассматривается без слушателей по ходатайству адвоката, который опасается, что в СМИ могут попасть данные о его подзащитном, которые они оглашать не хотят. Вину мужчина признал лишь по ст. 264 УК.

В четверг, 5 июня, в пресс-службе СКР сообщили, что Александр Бастрыкин обжалует решение прокурора Красносельского района вышестоящему прокурору. Глава ведомства поручил начальнику петербургского ГСУ СКР Олегу Бобкову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад. В пресс-службе главка «Ъ-СПб» сообщили, что расследование возобновили. «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— заявили в ведомстве.

Полина Пучкова