Петербургского активиста Ярослава Кострова арестовали на 10 суток

Смольнинский районный суд Петербурга на 10 суток арестовал городского активиста Ярослава Кострова. Речь идет о статье «Мелкое хулиганство» (20.1 КоАП РФ). Об этом ЗАКС.Ру сообщила глава объединенной пресс-службы судов (ОПС) Петербурга Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Решение об аресте было вынесено в среду, 4 июня. Как следует из протокола, 22 мая господин Костров повздорил с посетителями теннисного корта в Овсянниковском саду — «вел себя неадекватно, кричал, выражался грубой, нецензурной бранью и размахивал руками». При этом общественник не реагировал на замечания и «пугал» местных жителей, отмечает издание.

Ярослав Костров известен в городе прежде всего как глава движения «Центральный район за комфортную среду обитания». Активист не раз принимал участие в выборах разных уровней. Так, в прошлом году он баллотировался в МО «Смольнинское», однако его кандидатуру сняли в связи с иском, поданным самовыдвиженцем Дмитрием Казариным.

Дарья Астанина