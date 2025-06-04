Экс-глава комитета по культуре и туризму ЛО возглавил «Сестрорецкий курорт»

Гендиректором ОАО «Санаторий "Сестрорецкий курорт"», который входит в «Группу ЛСР» с лета 2021 года, стал экс-председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский, сообщает «Деловой Петербург». Он сменил на этом посту Игоря Липовецкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Чайковского, его задача на новом месте работы — завершить стройку на территории курорта к осени 2025 года, запустить все объекты санатория к следующему туристическому сезону весной 2026 года.

Речь идет и о знаменитом Курзале, который сгорел в 1942 году при обстреле финской артиллерии. До Великой Отечественной в здании располагался концертный зал на 1,5 тыс. человек, огромный ресторан, библиотека, бильярдные и карточные комнаты.

Новый гендиректор «Сестрорецкого курорта» добавил, что санаторий не только сохранит свою исконную оздоровительную функцию, но и приумножит ее благодаря суперсовременному оборудованию.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что градостроительный совет Петербурга 16 апреля рассмотрел проект санаторного комплекса в поселке Солнечное. Объект планируется разместить по адресу Приморское шоссе, 381.

Андрей Маркелов