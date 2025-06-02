Хоккейный СКА объявил об уходе Романа Ротенберга с поста главного тренера

Петербургский СКА объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Романом Ротенбергом в связи с неудовлетворительными результатами по итогам сезона, сообщает пресс-служба невских армейцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Соответствующее решение было принято 2 июня в ходе заседания совета директоров. Топ-менеджеры СКА отметили большой вклад, который господин Ротенбенг внес в развитие главной команды и детско-юношеского хоккея.

Новым тренером армейцев назначен экс-наставник нижегородского «Торпедо», один из самых титулованных игроков в истории хоккея Игорь Ларионов. Он приступит к работе с петербургским коллективом в ближайшее время.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский «Зенит» по итогам заседания совета директоров принял решение оставить на посту наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.