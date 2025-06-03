Смольный намерен запретить работу уличных торговцев в 100 метрах от метро

Власти Санкт-Петербурга намерены с 1 июля запретить осуществление разносной торговли в ряде зон. Так, в случае подписания документа уличные торговцы не смогут работать в радиусе 100 метров от входа (выхода) в вестибюль станции метрополитена.

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На публикацию постановления губернатора Александра Беглова на странице антикоррупционной экспертизы 3 июня обратил внимание «Ъ-СПб». Оно официально еще не принято. Смольный указал перечень зон, на которых может действовать запрет.

Разносная торговля может быть запрещена в радиусе 50 метров от зданий образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и культуры, спортивных сооружений; 50 метров от оси остановочного пункта движения общественного транспорта, пешеходного перехода, входов (выходов) в подземные пешеходные переходы, а также непосредственно подземный пешеходный переход. Также ограничение может распространиться на территорию в границах автомобильных дорог общего пользования регионального значения, на участки зеленых насаждений общего пользования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга пошли на ввод запретов в отношении летних веранд на Невском проспекте.

Татьяна Титаева