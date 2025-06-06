Прощание с поэтом Анатолием Гуницким состоится в Петербурге 11 июня

Прощание с поэтом и журналистом, одним из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолием Гуницким пройдет в Петербурге 11 июня. Эту информацию ТАСС подтвердил друг господина Гуницкого композитор Юрий Касьяник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Открытая церемония прощания состоится в 11:45 в крематории на Шафировском проспекте. Господин Касьяник также добавил, что информация о номере зала и месте проведения похорон будет сообщена дополнительно.

Анатолий Гуницкий (также известен под прозвищами Джордж и Старый Рокер) вместе с музыкантом Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом) основал легендарную рок-группу «Аквариум». Как рассказал Юрий Касьяник, в последние годы господин Гуницкий тяжело болел. Он скончался 5 июня на 72-м году жизни.

Подробнее о биографии Анатолия Гуницкого — в материале «Ъ».

Дарья Астанина