Два человека погибли в результате пожара в доходном доме Смирнова на Обводном канале

В результате пожара в находящемся на ремонте бывшем доходном доме Смирнова на набережной Обводного канала, д. 183 погибли два человека. Из опасной зоны эвакуированы 15 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили 3 июня в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семен Абруков Фото: Семен Абруков

По уточненной информации, в трехкомнатной квартире общей площадью 130 кв. м обгорела обстановка на площади 45 кв. м, а также происходило горение строительных лесов на фасаде жилого здания на площади 65 кв. м.

В 14:12 пожар локализовали и ликвидировали открытое горение. В 15:23 произошел отказ от дополнительного номера 1БИС, в настоящий момент продолжается работа по номеру 1. С огнем борются 27 человек личного состава и семь единиц техники, уточнили в ведомстве спасателей.

«Ъ-СПб» писал, что сообщение о пожаре в доходном доме Смирнова на Обводном канале поступило в 13:26. Возгоранию практически сразу же был присвоен дополнительный номер сложности 1БИС.

Андрей Цедрик