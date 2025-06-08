СК проверяет информацию о насилии над 11-летней пациенткой больницы в Петербурге

Сотрудники следственного отдела по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу устанавливают обстоятельства инцидента в детской больнице. Как сообщили в ведомстве, ранее в полицию поступила информация, что в отношении 11-летней девочки, находящейся на лечении в специализированном медучреждении, были совершены противоправные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В региональном ГУ МВД, в свою очередь, уточнили, что сообщение в полицию Петроградского района поступило от 43-летней женщины. По ее словам, 5 июня около 22:00 в палате больницы в доме 13 по улице Чапыгина трое несовершеннолетних совершили действия сексуального характера в отношении ее дочери.

По данному факту начата процессуальная проверка по ст.132 УК РФ (совершение насильственных действия сексуального характера).

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Действиям персонала больницы также будет дана правовая оценка, отметили в СКР.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что 15-летняя жительница Петербурга пожаловалась на насильственные действия со стороны нелегала после того, как тот увел ее с детской площадки.

Андрей Цедрик