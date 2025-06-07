Зинчук предложил установить минимальный возраст для выплат беременным студенткам

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции КПРФ Алексей Зинчук внес поправку в законопроект о выплате 100 тыс. рублей беременным студенткам. Он предложил установить минимальный возраст для получения выплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ

Парламентарий в личном Telegram-канале 7 июня сообщил о вносимой поправке. Господин Зинчук уверен, что материальную поддержку должны получать девушки, достигшие 16 лет.

«В противном случае, закон порождает возможность квалификации беременности лицам до 16 лет, как произошедшее преступление, предусмотренное статьей 134 УК РФ, а также создает большое количество рисков и вопросов»,— добавил депутат.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты ЗакСа поддержали идею губернатора Александра Беглова материально поддерживать беременных студенток.

Татьяна Титаева