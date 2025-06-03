Московский суд запретил деятельность компании «Леста»

Таганский районный суд Москвы запретил деятельность издателя компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей», компании «Леста». Активы организации обращаются в доход России, передает ТАСС.

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры в полном объеме. Запрещена деятельность ООО «Леста» и ООО «Леста геймс эдженси», ООО «Леста геймс Москва».

Надзорный орган подал иск в интересах страны и защиты прав неопределенного круга лиц к владельцам компании Виктору Кислому и Малику Хатажаеву и двум организациям о запрете работы. Генпрокуратура считает, что компания занимается экстремистской деятельностью.

Издатель онлайн-игр далее будет внесен в перечень террористов и экстремистов. Решение по делу «Лесты» не действует на саму группу компаний, ее контрагентов и клиентов, в том числе пользователей компьютерных игр. Виктор Кислый и Малик Хатажаев больше не имею права на ГК «Леста».

Татьяна Титаева