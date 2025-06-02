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На тушение крупного возгорания на заводе в Янино-1 направили пожарный поезд ОЖД

Пожарный поезд Октябрьской железной дороги направлен для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания в поселке Янино-1 Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, в составе поезда более 180 тонны воды и свыше 2,5 тонны пенообразователя.

При этом на движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Угрозы объектам инфраструктуры ОАО РЖД нет, уточнили на железной дороге.

«Ъ-СПб» писал, что крупный пожар на лакокрасочном предприятии «Пигмент» в Янино-1 тушат на площади 800 «квадратов». С огнем борются 40 спасателей, привлечено десять единиц техники. Возгоранию присвоен повышенный ранг № 2.

Андрей Цедрик

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