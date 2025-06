«Дочка» китайской Energy China планирует запустить производство в Ленобласти

Представители дочерней структуры одного из крупнейших строительных холдингов КНР, China Energy Engineering Corporation (Energy China) обсудили с зампредом правительства Ленобласти Евгением Барановским возможность запустить в 47-м регионе собственное производство для машиностроительной отрасли, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

По словам представителей Energy China Road and Bridge Engineering Construction Co., Ltd, регион представляет собой привлекательную площадку для локализации. Они выразили готовность адаптировать свои технические решения под нормы российского законодательства, предложить высокую скорость и качество строительства при конкурентной стоимости.

Господин Барановский подчеркнул, что у Ленобласти есть опыт сотрудничества с компаниями из Китая, в том числе на крупных строительных площадках. Чиновник выразил заинтересованность в результатах и пообещал оказать Energy China, которая входит в двадцатку крупнейших строительных подрядчиков мира по версии, всестороннюю поддержку.

Energy China специализируется на реализации проектов в сфере гражданского и инфраструктурного строительства, включая объекты энергетики, дороги, мосты и социальные учреждения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что, по данным Единого реестра застройщиков, с начала 2025 года десять крупных строительных компаний суммарно ввели в Петербурге более 400 тыс. кв. м жилья.

Андрей Маркелов