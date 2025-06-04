В Петербурге беременным студенткам планируют выплачивать по 100 тыс. рублей

Депутаты Законодательного собрания (ЗакС) Петербурга в первом чтении одобрили инициативу о введении выплат беременным студенткам. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор Александр Беглов выступил с предложением установить размер единовременной выплаты на уровне 100 тыс. рублей. Получить ее смогут студентки очных программ обучения, вставшие на учет по беременности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургском парламенте прошел второе чтение законопроект о штрафах за склонение к абортам.

Дарья Астанина