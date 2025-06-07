В поджоге машины полицейского на Захарьевской нашли признаки теракта

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье о совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору после поджога машины на Захарьевской улице. Судя по распространяемой информации в СМИ, пострадал автомобиль полицейского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу, обвинение в совершении преступления предъявлено 15-летнему подростку. В ведомстве полагают, что он поджег транспортное средство с определенной серией номеров на Захарьевской улице, получив задание от неустановленных лиц. В припаркованном авто якобы было взрывное устройство. Фигурант разлил жидкость для розжига на капот машины и поджег.

Подростка задержали на месте происшествия. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге подростка арестовали по делу о теракте после поджога вагонного депо.

Татьяна Титаева