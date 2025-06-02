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Сотрудники МЧС потушили крупный пожар на территории завода «Пигмент» в Янино-1

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на территории лакокрасочного предприятия «Пигмент» в поселке Янино-1, сообщает МЧС РФ. Пламя объяло два ангара общей площадью 800 кв. м.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

К тушению возгорания привлекали более 50 специалистов и пожарный поезд Октябрьской железной дороги, где находилось более 180 тонн воды и свыше 2,5 тонн пенообразователя.

Пожару присваивали повышенный ранг сложности №2. Лаборатория МЧС РФ замеряла воздух, превышения предельно допустимой концентрации не зафииксировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что предприятие «Пигмент» запустили в работу в 2022 году. Объем инвестиций в проект составил более 2 млрд рублей.

Андрей Маркелов

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