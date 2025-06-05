Бастрыкин потребовал повторно возбудить дело после ДТП с байкером в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело после ДТП с автомобилем Rolls-Royce и байкером на Harley-Davidson в Красносельском районе Петербурга. Ранее расследование было приостановлено по распоряжению городской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в информационном центре СКР, в эфире правовой программы вновь обсуждалась тема резонансной аварии, когда водитель люксовой иномарки, нарушив ПДД, совершил наезд на мотоциклиста. Следственными органами по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), однако в дальнейшем прокурор Красносельского района города отменил постановление следствия. Данное решение обжалуется вышестоящему прокурору, уточнили в СК.

Господин Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело повторно и представить по нему доклад.

Прежде «Ъ-СПб» писал о задержании водителя Rolls-Royce после тяжелого ДТП с байкером на Harley-Davidson на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе.

Андрей Цедрик