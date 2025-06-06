Группа «Эталон» продала БЦ площадью 10,1 тыс. кв. м на Богатырском проспекте

Группа «Эталон» продала бизнес-центр по адресу Богатырский проспект, 2, сохранив за собой право аренды. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Площадь БЦ класса В составляет 10,1 тыс. кв. м (арендопригодная — 8,1 тыс. кв. м). Согласно данным Росреестра, переход права собственности был зарегистрирован в конце 2024 года. Здание приобрело ООО «Смит» Натальи Кузнецовой. Стоимость сделки не раскрывается, однако по данным «ДП», объект предлагался покупателям за 0,95 млрд рублей.

«Бизнес-центр на Богатырском, 2, перешел в собственность профильного инвестора, однако мы сохраняем свое присутствие в здании на условиях долгосрочной аренды. "Эталон" постоянно мониторит возможности оптимизации портфеля активов. Вырученные от продажи деньги направляются на развитие новых проектов, в том числе в родном для нас Санкт-Петербурге»,— сообщили изданию в пресс-службе «Эталона».

При этом в компании напомнили, что в 2024 году центральный офис ГК переехал в Москву. В связи с этим сократилась потребность в офисных площадях на территории Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем продаж группы «Эталон» в Северной столице за первый квартал 2025 года увеличился на 31% с 48,7 до 63,8 тыс. кв. м, а стоимость заключенных договоров выросла с 6,87 до 11,9 млрд рублей.

Подробнее об этом читайте в нашем материале «"Эталон" увеличил продажи почти на треть».

Дарья Астанина