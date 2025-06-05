Сооснователь группы «Аквариум» Анатолий «Джордж» Гуницкий ушел из жизни

Скончался один из основателей группы «Аквариум» Анатолий «Джордж» Гуницкий. Он умер на 72-м году жизни, сообщил лидер коллектива Борис Гребенщиков (признан иностранным агентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Пост о смерти господина Гуницкого исполнитель разместил на личной странице в одной из социальных сетей. При этом два дня назад Борис Гребенщиков (внесен в реестр иноагентов) сообщил, что Анатолий Гуницкий очень болен.

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету»,— такую подпись под фото оставил музыкант.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из жизни ушел бывший музыкант группировки «Ленинград» Дмитрий Иванов.

Татьяна Титаева