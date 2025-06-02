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Под Петербургом на заводе «Пигмент» тушат пожар площадью 800 «квадратов»

Ангары с лакокрасочной продукцией горят в поселке Янино, что в Ленинградской области. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Фото: Прокуратура Ленинградской области

На месте работают 40 спасателей, привлечено десять единицы техники. Возгоранию присвоен ранг №2. Известно, что предприятие «Пигмент» запустили в работу в 2022 году. Объем инвестиций в проект составил более 2 млрд рублей.

«Сгорели несколько легковых автомобилей. Есть угроза стоящим рядом ангарам»,— добавили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

По факту происшествия прокуратурой инициирована проверка. Надзорный орган установит причины пожара и даст оценку деятельности контролирующих органов, соблюдению требований пожарной безопасности и безопасности труда.

«Ъ-СПб» следит за развитием ситуации на месте происшествия.

Татьяна Титаева

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