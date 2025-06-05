В ГК «Леста» рассказали, что будет с ее петербургским офисом на Херсонской

Несмотря на решение суда о передаче всех активов издателя компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей» — ООО «Леста» — в собственность государства, работа компании продолжится. Что касается ее петербургского офиса на Херсонской улице, то он пока по-прежнему принадлежит организации. Об этом «Ъ-СПб» 5 июня сообщила директор по развитию ГК «Леста Игры» Гаухар Алдиярова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр «Ренессанс Правда», выкупленный группой компаний «Леста Игры»

Фото: Пресс-служба ГК «Леста Игры» Бизнес-центр «Ренессанс Правда», выкупленный группой компаний «Леста Игры»

Фото: Пресс-служба ГК «Леста Игры»

«Наша работа продолжается, даже по закону переход ООО в собственность Росимущества не должен повлиять на внутренние процессы компании, в том числе и на имущественные отношения. Петербургский офис принадлежит "Лесте", а не находится в аренде, он остается нашим»,— подчеркнула госпожа Алдиярова.

При этом представитель компании уточнила, что сотрудники еще не переехали в офис на Херсонской, однако планы по его использованию не поменялись. «В целом же наши коллеги как в Петербурге, так и в Москве вышли на работу сегодня ровно на те же самые рабочие места, что и вчера. Посмотрим, кто хочет управлять "Лестой", тогда и будет понятно, будет ли это пустое здание в управлении или все же живой офис с сотрудниками»,— добавила Гаухар Алдиярова.

Также директор по развитию ГК «Леста» заявила, что в компании считают решение суда несправедливым, юристы уже готовят апелляцию. Все подробности последуют позднее, отметила госпожа Алдиярова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании «Леста» и постановил обратить все активы организации в доход РФ.

Подробнее о ситуации с российским издателем популярных компьютерных игр — в материале «Ъ» «На поле "Лесты" грохотало».

Надежда Ярмула, Андрей Цедрик