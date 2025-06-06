Зрелищный хоккей, «зеленая» диета и доверие молодым

Новый главный тренер СКА Игорь Ларионов на первой пресс-конференции, которая прошла сегодня в «Лахта Центре», рассказал о том, как ему поступило предложение возглавить армейскую команду и какой он хочет видеть ее на льду, а также о том, будет ли он следить за футбольным «Зенитом», который добивается успехов чаще, чем СКА, хотя клубы опекает один спонсор — «Газпром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер ХК СКА Игорь Ларионов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Главный тренер ХК СКА Игорь Ларионов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Игорь Ларионов, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, победитель Кубка Канады, был назначен на пост главного тренера СКА в понедельник, 2 июня. Сам он сообщил журналистам, что гулял по Москве и ему позвонил с таким предложением Виталий Маркелов — новый глава совета директоров СКА. Долго думать Ларионов не стал: посоветовался с женой и в тот же вечер согласился. Потому что для него это большой вызов.

После того как Ларионов завершил работу тренером в нижегородском «Торпедо» (там у него действовал трехлетний контракт), он, по его словам, собирался попробовать свои силы в НХЛ — неизвестно, правда, в каком качестве. Но звонок из Петербурга нарушил эти планы. Интересно, что Игорь Николаевич сказал, что позвонил ему Маркелов во вторник, а официально Ларионов был назначен на пост главного тренера СКА в понедельник вечером. Может, Ларионов что-то напутал в суматохе — последние дни у него выдались напряженные: согласование контракта со СКА, изучение состава, различные консультации по телефону.

Как только Ларионов прилетел в Петербург, он почти сразу направился на встречу с представителями СМИ. Пресс-конференция состоялась в «Лахта Центре», резиденции руководителей «Газпрома» — там, где принимаются самые главные решения, касающиеся клубов, которые финансирует газовая компания. Это футбольные «Зениты» (женский и мужской), баскетбольный «Зенит», гандбольный «Зенит», хоккейный СКА. Журналисты подумали, что, раз выбрано такое пафосное место, то в пресс-конференции примут участие господин Виталий Маркелов, новый глава совета директоров СКА, и новый генеральный директор клуба — Геннадий Стеничкин. Но они так и остались за кадром. Как выяснилось позже, до общения с журналистами Игорь Ларионов встретился с Алексеем Миллером, руководителем ПАО «Газпром», и его заместителем Маркеловым. На этой встрече стороны обсудили все планы и детали сотрудничества с новым наставником команды.

Ларионов во время общения с журналистами выглядел как человек, знающий себе цену. Не повторял по десять раз, как он доволен тем, что его пригласили на работу в СКА, и не обещал выиграть во чтобы то ни стало Кубок Гагарина. Свое тренерское кредо Ларионов сформулировал предельно ясно: работать каждый день лучше, чем в предыдущий, с полной самоотдачей. При этом не забывать, что его спросят за результат, потому что СКА — тот клуб, который должен добиваться успеха.

Сдержанность (а может, и осторожность) нового главного тренера СКА отражается в сроке контракта, который он заключил со СКА. Договор подписан сроком на год с возможностью продления еще на год. Ларионов объяснил, что ему не нужна «подушка безопасности» в виде трехлетнего контракта, чтобы он получил неустойку за его расторжение, в случае если команда не будет добиваться хороших результатов. Тренер планирует в первый же сезон бороться за высокие места, а руководство пусть спрашивает по итогам и делает выводы.

При этом главный тренер СКА дал понять, что ценит больше возможность создавать команду, развивая российских игроков, молодежь, чем делать ставку на покупку дорогостоящих легионеров. Поэтому приглашения звезд прошлого из НХЛ, чем любил козырнуть предыдущий тренер СКА Роман Ротенберг, с обеспечением их большим контрактом, который зачастую не соответствует их мастерству, не будет. Лучше потратить эти средства на тех, у кого «горят глаза», и тех, кто хочет дать СКА больше, чем получить от него. Игроки в КХЛ, как считает Ларионов, переоценены, если смотреть на их зарплаты. И если в НХЛ это оправданно, так как там играют сильнейшие хоккеисты мира, то в КХЛ — не всегда. Тренеру СКА интересно работать с молодыми хоккеистами, которые еще не раскрыли свой талант, и задача тренера заключается как раз в том, чтобы помочь его раскрыть. Ларионов даже хочет поговорить с руководством «Монреаль Канадиенс» на предмет того, нужен ли клубу 19-летний форвард Иван Демидов, уехавший в Канаду из СКА в конце минувшего сезона. Если бы «Канадиенс» согласился отпустить Демидова на сезон в СКА, где тот мог бы окрепнуть (на правах аренды), Ларионов был бы рад возможности поработать с таким форвардом. То же касается и остальных молодых игроков из системы СКА — всем новый тренер собирается предоставить шанс. Может, он увидит перспективу даже в тех, на кого мало обращали внимание. Такое тоже может быть. Но играть за СКА будут сильнейшие, подчеркнул Игорь Николаевич, никому никаких поблажек.

В зависимости от того, что покажут в тренировочном лагере игроки СКА и кого удастся пригласить из других клубов, будет строиться командная игра. Главное назначение хоккея, по мнению Ларионова,— приносить людям радость. Но для этого нужно, чтобы команда была правильно организована и каждый хоккеист назубок знал свои функции на площадке, выполнял игровое задание.

Как известно, Игорь Ларионов большое внимание уделяет рациону питания хоккеистов: он считает, что им нужна только здоровая пища, которая будет служить хорошим «топливом» — это мясо, «зеленая» диета. А вот сахар и фаст-фуд, который пришел к нам из Америки, только мешает игрокам реализовывать свои возможности — эти продукты у тренера под запретом. Вообще, Ларионов рассчитывает на профессионализм игроков СКА в вопросах, касающихся самоподготовки. Так, например, из отпуска те должны прийти в хорошей форме, без лишнего веса — готовыми для серьезных тестов. Тех, кто с ними не справится, ждут санкции. И перспектива остаться вне основного состава.

В Петербурге, как выяснилось, у Игоря Ларионова есть друзья — например, тренеры «Зенита» Сергей Семак и его помощник Анатолий Тимощук. Работу, которую они проделывают в футбольном клубе, Ларионов считает «феноменальной»: «Зенит» выиграл шесть чемпионских титулов подряд, оступился только в минувшем сезоне, заняв в РПЛ второе место. Ларионов сказал, что будет следить за «Зенитом» и рассчитывает увидеть в его исполнении «быстрый футбол».

Какой хоккей покажет команда СКА под руководством Игоря Ларионова, которого называют Профессором за большие знания и авторитет, приобретенные в этом виде спорта,— болельщики увидят осенью, когда начнется чемпионат КХЛ. Тогда придет время и первых оценок работы нового тренерского штаба СКА.

Кирилл Легков