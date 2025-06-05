Врио руководителя Территориального фонда ОМС назначен Дмитрий Лисовец

Экс-глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец назначен временно исполняющим обязанности директора государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга». Он вступит в должность с 5 июня, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Лисовец прежде был заместителем директора этой организации. Чиновник также возглавлял комитет по здравоохранению. В ноябре прошлого года он был освобожден от этой должности и назначен советником губернатора. Врио главы комздрава тогда стал Юрий Шишкин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что врио главы администрации Центрального района стал Максим Романцов.

Татьяна Титаева