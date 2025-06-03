Водитель Rolls-Royce стал фигурантом дела после ДТП с Harley-Davidson в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автомобиля Rolls-Royce, сбившего байкера на Harley-Davidson на юго-западе Петербурга. Дело расследуется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Медицинская экспертиза показала, что полученные мотоциклистом травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью — мужчина был госпитализирован и перенес несколько операций. В настоящий момент в отношении предполагаемого виновника аварии решается вопрос об избрании ему меры пресечения, отметили в полиции.

«Ъ-СПб» писал, что ДТП с пострадавшим произошло в минувшие выходные на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе в Красносельском районе Петербурга. 37-летний водитель Rolls-Royce, выполняя разворот и нарушив ПДД, совершил наезд на 35-летнего байкера на Harley-Davidson. В результате аварии последний попал в больницу в тяжелом состоянии.

Андрей Цедрик