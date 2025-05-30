Выдвижение Минниханова от «Единой России» и пособия 100 тыс. беременным студенткам

Члены регионального отделения партии «Единая Россия» предложили выдвинуть кандидатуры действующего раиса Татарстана Рустама Минниханова и сенатора РФ Александра Терентьева на предварительное голосование на должность руководителя республики. Об этом сообщил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании президиума регионального политического совета Татарстанского отделения партии. Встречу с кандидатами на предварительное голосование назначили на 16 июня. В ходе нее президиум определит одну кандидатуру на выборы раиса Татарстана и направит ее на согласование в президиум генерального совета партии.

Беременным студенткам очной формы обучения в Татарстане собираются выплачивать по 100 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления кабмина республики сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны России к АО «Туполев» на сумму 3 млрд руб. Заседание проходило в закрытом режиме, размер взыскания не раскрывается. Требования касались экономических споров по гражданским правоотношениям. Иск поступил в суд в январе 2025 года, первоначально сумма претензий составляла 360 млн руб., однако позднее выросла до 3 млрд.

Комитет по этике Российского футбольного союза отстранил игрока казанского ФК «Сокол» Александра Циберкина от любой деятельности, связанной с футболом, на 10 лет. Игрок признан виновным в нарушении статьи 18 регламента РФС по этике, запрещающей участие футболистов в тотализаторах и других азартных играх. Также установлено нарушение статьи 21, согласно которой игроки не имеют права влиять на ход матчей ради манипулирования результатами.

С начала сезона капитального ремонта Государственная жилищная инспекция Татарстана провела 652 проверки в 200 многоквартирных домах и зафиксировала 122 нарушения. Региональному оператору капремонта — НО «Фонд ЖКХ РТ» — выдано предписание: до 22 июня все замечания должны быть устранены.

После проверки в Казани приостановили деятельность 10 кафе из-за санитарных нарушений. В заведениях были установлены факты приема сотрудников без санкнижек, вакцинации, а также нарушения правил гигиенической уборки помещений, мытья посуды и хранения продуктов питания.

В Татарстане сотрудники полиции проверяют деятельность строительной фирмы, похитившей у 12 клиентов около 52 млн рублей. Установлено, что с января 2023 года по декабрь 2024 года представители ООО СК «Cтройкапитал» получили оплату от клиентов за строительство частных домов, не собираясь исполнять своих обязательств.

В Чувашии с 1 сентября 2025 года сократят часы розничной продажи алкоголя и запретят размещение магазинов спиртного в жилых домах с входом со стороны подъездов. С этой даты продавать алкоголь в магазинах на территории республики будет запрещено с 22:00 до 9:00. Сейчас ограничения действуют с 23:00 до 8:00.

В Казани в 2025 году начнется масштабная реставрация дома татарского просветителя Каюма Насыри на улице Парижской Коммуны. Планируется восстановить исторический облик здания с деревянной отделкой и резьбой, усилят конструкцию крыши и заменят покрытие кровли, обновят всю внутреннюю инфраструктуру. Территорию вокруг дома также благоустроят.

Дарья Сайфиева