Футболиста казанского «Сокола» отстранили от футбола на 10 лет из-за ставок

Комитет по этике Российского футбольного союза отстранил игрока казанского ФК «Сокол» Александра Циберкина от любой деятельности, связанной с футболом, на 10 лет. Решение принято по итогам заседания, состоявшегося 29 мая, сообщает пресс-служба РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист казанского «Сокола» Александр Циберкин

Фото: Пресс-служба ФК «Сокол» Футболист казанского «Сокола» Александр Циберкин

Фото: Пресс-служба ФК «Сокол»

«В связи с допущенными футболистом ФК „Сокол“ г. Казань Александром Циберкиным нарушениями статей 18, 21 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Александру Циберкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет», — говорится в сообщении.

Игрок признан виновным в нарушении статьи 18 регламента РФС по этике, запрещающей участие футболистов в тотализаторах и других азартных играх. Также установлено нарушение статьи 21, согласно которой игроки не имеют права влиять на ход матчей ради манипулирования результатами.

ФК «Сокол», за который выступал игрок, занимает 12-е место из 14 в группе 4 ФНЛ-2. Александру Циберкину 25 лет, он является воспитанником казанского «Рубина».

Анар Зейналов