Минюст разъяснил механизм работы комиссии по временным ограничительным мерам
Межведомственная комиссия по ограничению прав осужденных россиян, уехавших за рубеж, будет назначать пособия их родственникам, оставшимся в России и финансово зависящим от их доходов. Выплаты будут производиться за счет замороженных денежных средств или имущества человека, попавшего в реестр Минюста, а также средств на его банковском счете. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
Состав комиссии 6 ноября утвердил президент Владимир Путин. Ее возглавит министр юстиции Константин Чуйченко. Участниками также стали заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук, заместитель генерального прокурора Николай Винниченко, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Иван Корнев, заместитель директора Федеральной службы безопасности Александр Купряжкин и заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов.
Закон об ограничительных мерах применяют при наличии трех условий: вступления в законную силу судебного решения по уголовному или административному делу, уклонения лица от его исполнения и нахождения лица за пределами страны. 23 октября Минюст запустил реестр находящихся за рубежом россиян, которые были осуждены по статье УК или не выплатили штрафы по статьям КоАП, в том числе о нарушении обязанностей иноагента и дискредитации армии. В отношении них предусмотрены ограничения, включая заморозку счетов и имущества, а также запрет на сделки с недвижимостью.
Вносить или исключать людей из реестра Минюст будет на основании предложений МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратуры. Санкции отменяются в случае исполнения гражданином наказания, отмены судебного решения через обжалование, смерти гражданина или его возвращения в РФ.