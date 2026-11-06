Минюст разъяснил механизм работы комиссии по временным ограничительным мерам

Межведомственная комиссия по ограничению прав осужденных россиян, уехавших за рубеж, будет назначать пособия их родственникам, оставшимся в России и финансово зависящим от их доходов. Выплаты будут производиться за счет замороженных денежных средств или имущества человека, попавшего в реестр Минюста, а также средств на его банковском счете. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.