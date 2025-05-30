Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны России к АО «Туполев» на сумму 3 млрд руб. Заседание проходило в закрытом режиме, размер взыскания не раскрывается. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд частично удовлетворил трехмиллиардный иск Минобороны к АО «Туполев»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд частично удовлетворил трехмиллиардный иск Минобороны к АО «Туполев»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Требования касались экономических споров по гражданским правоотношениям. Иск поступил в суд в январе 2025 года, первоначально сумма претензий составляла 360 млн руб., однако позднее выросла до 3 млрд.

Причины разногласий официально не комментировались. По данным газеты «Ведомости», иск может быть связан с задержками в обслуживании поставленной военной техники.

Это не первый судебный спор между сторонами. В 2019 году Минобороны уже обращалось в суд с требованием взыскать с «Туполева» 4,6 млрд руб. за нарушение сроков ремонта авиационной техники. Тогда суд удовлетворил иск лишь частично, снизив сумму до 13 млн руб.

Анар Зейналов