Железнодорожники проиграли на прощание

В дебюте у железнодорожников самыми активными у чужих ворот были, как ни странно, защитники. Александр Сильянов пробил головой под перекладину с подачи Сергея Пиняева, а потом попытался забить Евгений Морозов, красиво обыграв Ульви Бабаева. Удар Морозова заблокировали, но и он успел накрыть того же Бабаева, помешав левому вингеру «Рубина» попасть в створ. В «рамку» не попали и Николай Комличенко с Пиняевым, а вот Бабаев чуть не воспользовался грубой ошибкой Сильянова, перехватив его пас назад и выскочив один на один с вратарем Антоном Митрюшкиным. Хозяев спас в подкате опытный Георгий Джикия. В конце первого тайма и Митрюшкин выручил, бросившись в ноги Игору Вуячичу, который был готов затолкать мяч в сетку на угловом. Кроме того, он отбился от Эдди Сальседо. В штрафной площади «Локомотива» стало очень тревожно, и свисток на перерыв тоже в какой-то степени уберег его от неприятностей.