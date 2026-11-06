Железнодорожники проиграли на прощание
«Локомотив» уступил «Рубину» в последнем матче под руководством Михаила Галактионова
В стартовом матче 14-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» на своем поле проиграл «Рубину» — 0:1. Три очка казанцам принес Егор Тесленко, которые после смены главного тренера одержали вторую победу подряд. Москвичи потерпели третье поражение кряду, и теперь, судя по всему, у них тоже будет новый наставник.
Для «Локомотива», застрявшего в нижней части турнирной таблицы, матч с «Рубином» имел жизненно важное значение, потому что, по сути, для бронзового призера прошлого чемпионата уже началась борьба за выживание в премьер-лиге. Вообще, от того, как железнодорожники проведут оставшийся отрезок до конца первой части сезона, а им еще предстоит встретиться с «Родиной», махачкалинским «Динамо» и «Ахматом», во многом будет зависеть их дальнейшая судьба.
Как ни старался главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов выправить ситуацию, у него практически ничего не получилось, и недавний разгром от «Спартака» со счетом 0:4 это подтвердил.
Причем еще перед 14-м туром появилась информация от источников, близких к столичному клубу, что принципиальное решение об отставке 42-летнего специалиста уже принято и нужно только согласовать ее финансовые детали. То есть матч с «Рубином» при любом исходе был для Галактионова фактически прощальным.
Что касается казанцев, то они сами пережили смену главного тренера. После того как команда не выигрывала на протяжении шести туров, вместо Франка Артиги ее возглавил Олег Кузьмин, который пока работает в статусе исполняющего обязанности. Любопытно, что «Рубин» не так давно тоже крупно пострадал от «Спартака» в чемпионате, как и «Локомотив», пропустив четыре безответных гола. При этом в прошлом туре ему удалось наконец-то одержать победу и одолеть «Факел».
В дебюте у железнодорожников самыми активными у чужих ворот были, как ни странно, защитники. Александр Сильянов пробил головой под перекладину с подачи Сергея Пиняева, а потом попытался забить Евгений Морозов, красиво обыграв Ульви Бабаева. Удар Морозова заблокировали, но и он успел накрыть того же Бабаева, помешав левому вингеру «Рубина» попасть в створ. В «рамку» не попали и Николай Комличенко с Пиняевым, а вот Бабаев чуть не воспользовался грубой ошибкой Сильянова, перехватив его пас назад и выскочив один на один с вратарем Антоном Митрюшкиным. Хозяев спас в подкате опытный Георгий Джикия. В конце первого тайма и Митрюшкин выручил, бросившись в ноги Игору Вуячичу, который был готов затолкать мяч в сетку на угловом. Кроме того, он отбился от Эдди Сальседо. В штрафной площади «Локомотива» стало очень тревожно, и свисток на перерыв тоже в какой-то степени уберег его от неприятностей.
Галактионов изменил состав, выпустив на второй тайм Зелимхана Бакаева и Александра Руденко. Оба активно вошли в игру и оживили атаку. Правда, железнодорожникам по-прежнему не хватало ударной концовки. «Рубин» ответил куда конкретнее, когда правый защитник Андерсон Арройо отдал две подряд потенциально голевые передачи на Велдина Ходжу и Илью Самошникова. Сначала Морозов, а затем Митрюшкин сохранили нули на табло. Москвичи создали угрозу на стандарте, но Андрей Мостовой угодил в блок. Вскоре соревнование по заблокированным ударам продолжилось в другой штрафной, когда Николай Титков в падении выбросился на Угочукву Иву. Однако с углового, который в том эпизоде заработали гости, отличился центральный защитник Егор Тесленко. Его вроде бы опекал Лукас Фассон, но в последний момент бразилец почему-то выключился из борьбы и позволил оппоненту спокойно подставить ногу.
Казанцы повели на 71-й минуте, и у «Локомотива» оставалось не так много времени на спасение. К тому же мяч никак не шел в ворота Евгения Ставера. Хозяева либо мазали, как Александр Коваленко, либо били во вратаря, как Сильянов и Титков. Тем временем Митрюшкин с трудом вытащил мяч из-под перекладины, когда Никита Лобов мощно зарядил издали. И совсем непонятно, как промахнулся по пустым воротам Илья Рожков, который уже даже обвел Митрюшкина после ужасной потери Руденко в своей штрафной.
Впрочем, «Рубину» для победы хватило и одного гола. С 18 очками он поднялся на промежуточное седьмое место, тогда как «Локомотив» с 11 баллами опустился с 14-й на 15-ю строчку, то есть уже в зону прямого вылета. Сейчас железнодорожники при равенстве очков уступают «Ахмату» по худшей разнице голов, хотя у грозненцев еще впереди домашний матч с «Родиной».
После матча председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил о расторжении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.