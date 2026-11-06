В Минтрансе рассказали об устранении последствий ДТП вблизи Солнечногорска
Специалисты устраняют последствия ДТП на 58-м км трассы М-10 «Россия» в районе деревни Пешки Солнечногорского района. Задействованы 18 человек и семь единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.
Авария произошла вечером 6 ноября. Грузовой автомобиль с поднятым кузовом задел надземный пешеходный переход. Металлическая пролетная конструкция сорвалась с опор и обрушилась на проезжую часть Ленинградского шоссе. Водитель грузовика погиб.
Сейчас специалисты демонтируют металлическое барьерное ограждение и освобождают проезжую часть от поврежденного грузовика и обломков обрушившегося пешеходного перехода. Движение по Ленинградскому шоссе закрыли в обе стороны. Для автомобилистов организовали объезды в сторону населенного пункта Савельево и в сторону трассы М-11 «Нева». Дополнительно по М-11 организовали бесплатный объезд для общественного транспорта.