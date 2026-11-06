В Минтрансе рассказали об устранении последствий ДТП вблизи Солнечногорска

Сейчас специалисты демонтируют металлическое барьерное ограждение и освобождают проезжую часть от поврежденного грузовика и обломков обрушившегося пешеходного перехода. Движение по Ленинградскому шоссе закрыли в обе стороны. Для автомобилистов организовали объезды в сторону населенного пункта Савельево и в сторону трассы М-11 «Нева». Дополнительно по М-11 организовали бесплатный объезд для общественного транспорта.