В Казани закрыли 10 кафе за санитарные нарушения

После проверки в Казани приостановили деятельность 10 кафе из-за санитарных нарушений. Об этом сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

Были закрыты заведения «Смарт фудс», «Ушу», «Тесто», «Аш Бабай», «Шаурма на углях», «Баку», «Шаурма Хона» и еще три точки продажи шаурмы.

Еще одно заведение — кафе «Шаурма» по адресу Социалистическая, 8 — получило штраф на сумму 10 тыс. руб.

В заведениях были установлены факты приема сотрудников без санкнижек, вакцинации, а также нарушения правил гигиенической уборки помещений, мытья посуды и хранения продуктов питания.

Дарья Сайфиева