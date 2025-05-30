Студенткам очной формы обучения, находящимся в положении, в Татарстане планируют выплачивать по 100 тыс. руб. Соответствующий проект постановления кабмина республики сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беременным студенткам в Татарстане собираются выплачивать по 100 тыс. рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Беременным студенткам в Татарстане собираются выплачивать по 100 тыс. рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Установить единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. при постановке на учет по беременности женщине, начиная с 1 января 2025 года, обучающейся по очной форме обучения», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Татарстане 57% женщин, планировавших аборт, отказались от процедуры после доабортного консультирования.

Дарья Сайфиева