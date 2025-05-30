Беременным студенткам в Татарстане собираются выплачивать по 100 тыс. рублей
Студенткам очной формы обучения, находящимся в положении, в Татарстане планируют выплачивать по 100 тыс. руб. Соответствующий проект постановления кабмина республики сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Беременным студенткам в Татарстане собираются выплачивать по 100 тыс. рублей
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Установить единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. при постановке на учет по беременности женщине, начиная с 1 января 2025 года, обучающейся по очной форме обучения», — сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Татарстане 57% женщин, планировавших аборт, отказались от процедуры после доабортного консультирования.